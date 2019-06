Sjarapova wint eerste duel sinds eind januari

Federer wint moeizaam in eerste duel op gras

19:28 Roger Federer heeft zich met moeite geplaatst voor de tweede ronde van het grastoernooi van Halle. De negenvoudig kampioen won in zijn eerste wedstrijd op gras van het jaar met 7-6 (1) 6-3 van de Australiër John Millman, die hem vorig jaar op de US Open in de vierde ronde nog verraste.