Sjarapova zet vanwege fysieke problemen al punt achter seizoen

Australi­sche wielrenner Hayman zet punt achter loopbaan

9:09 De Australische wielrenner Mathew Hayman heeft zijn carrière lang gerekt, maar op veertigjarige leeftijd vindt hij het mooi geweest. Hayman, twee jaar geleden winnaar van Parijs-Roubaix, stopt na de Tour Down Under in januari. In de etappekoers uit de UCI WorldTour door eigen land neemt de Australiër afscheid.