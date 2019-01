Sjinkie Knegt met ernstige brandwonden in ziekenhuis

Shorttracker Sjinkie Knegt is met ernstige brandwonden aan onder meer zijn linkerbeen in het ziekenhuis opgenomen. De brandwonden zijn veroorzaakt bij het aansteken van een houtkachel. Vlammen zetten zijn kleding in brand.

De 29-jarige Knegt werd in zijn woonkamer gevonden door zijn vrouw Fenna, die meteen 112 gebeld heeft. De shorttracker is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen, waar Knegt momenteel wordt verpleegd aan zijn verwondingen. Vooral zijn linkerbeen er ernstig aan toe met derdegraads brandwonden.

Bondscoach Jeroen Otter heeft zijn rijders vanmiddag geïnformeerd. Zij nemen vanaf morgen deel aan de ISU EK Shorttrack in Dordrecht. Knegt zou daar zijn Europese titel verdedigen, maar kon al niet meedoen vanwege ernstig spierletsel dat hij recent opliep bij een ongeval met een vorkheftruck. Dinsdag liet Knegt nog weten dat zijn herstel snel vorderde en dat hij hoopte in maart nog mee te kunnen doen aan de mondiale titelstrijd in Sofia.

Derdegraads