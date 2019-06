Sjinkie Knegt terug op het ijs: ‘Ging prima’

NOC*NSF gelooft in toekomst Europese Spelen

13:34 NOC*NSF gelooft in de toekomst van de Europese Spelen. Dat zegt Gerard Dielessen, directeur van de sportkoepel, aan de vooravond van de tweede editie van het evenement in Minsk. ,,Wij pakken het serieus aan en dat geldt ook voor vrijwel alle andere landen. Het evenement heeft zonder meer potentie. Maar geef het wel even de tijd om te groeien.”