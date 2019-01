Sjinkie ziet dat het wel goed zit met de nieuwe shorttrack-generatie

WK-finale-reü­nie bij training van PSV in Qatar

10:33 De training van PSV in Qatar had vanmorgen wel wat weg van een reünie van de finale van het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Op het veld gaf trainer Mark van Bommel aanwijzingen en aan de zijlijn keken Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Arjen Robben, oud-bondscoach Bert van Marwijk en toenmalig selectielid André Ooijer toe.