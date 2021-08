Sky Sports: Lewandowski wil nog een nieuwe uitdaging aangaan

Lewandowski heeft bij Bayern MUnch nog een contract voor twee seizoenen. De kampioen van Duitsland zou 100 miljoen pond (117 miljoen euro) voor hem vragen, wat een transfer moeilijk maakt. Sky Sports zegt dat Lewandowski gefrustreerd is door de onwil van Bayern München om hem te verkopen, maar dat hij niet van plan is om zijn best niet meer te doen voor Bayern. Duitse media maken overigens nog geen melding van de vertrekwens van Lewandowski. De transfermarkt sluit op dinsdag 31 augustus, wat betekent dat Lewandowski nog twaalf dagen heeft om te vertrekken. Mogelijk is Manchester City een optie, nu de kampioen van Engeland er niet in lijkt te slagen om het gewenste doelwit Harry Kane los te weken bij Tottenham Hotspur.



Lewandowski maakte vorig seizoen in totaal 56 doelpunten voor Bayern München en de Poolse nationale ploeg. Dit seizoen was hij ook direct trefzeker, onder meer dinsdag in de gewonnen strijd om de Duitse Supercup tegen zijn oude club Borussia Dortmund.

Voor die club maakte Lewandowski gedurende vier seizoenen 103 goals in 187 wedstrijden, resulterend in twee landstitels en een verloren Champions League-finale in 2013. In de zomer van 2014 maakte hij transfervrij de overstap naar Bij Bayern München. Daar staat Lewandowski nu op 297 goals in 331 wedstrijden. Met Bayern werd hij al zeven keer op rij kampioen in de Bundesliga en vorig jaar won hij ook voor het eerst de Champions League. Hij werd ook gezien als de grote favoriet voor de Gouden Bal, maar die prijs werd vorig jaar niet uitgereikt.

Lewandowski werd drie keer eerder verkocht. In 2006 ging hij voor 15.000 euro van Legia Warschau naar Znicz Pruszków, twee jaar later voor 380.000 euro naar Lech Poznan en weer twee jaar later voor 4.750.000 euro naar Borussia Dortmund. Die club moest hem zeven jaar geleden dus transfervrij laten vertrekken naar München.

