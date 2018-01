Slagter: Een betere start kan ik niet wensen

Door Pim Bijl



In de laatste vlakke rit in en rond Adelaide kwam de podiumplaats van Slagter niet meer in gevaar. ,,Ik had nog wel stress. Wilde dat de etappe zo snel mogelijk klaar zou zijn. Maar er is gelukkig niet echt iets gebeurd. Tegen winnaar Daryl Impey en Richie Porte was weinig te doen, dus ben ik superblij met mijn derde plaats. Een betere start kan ik niet wensen.”