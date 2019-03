Slagter krijgt weer een kans in Milaan-Sanremo

Documentaire Memphis Depay: de engel en de demonen

10:10 Memphis Depay, hoofdrolspeler in een Franse documentaire, is op zijn gelukkigst bij Oranje. Bij zijn club Olympique Lyon is hij inmiddels op de bank beland, maar bij Oranje rekent bondscoach Ronald Koeman onverminderd op Memphis. De aanvaller is ongrijpbaar, op het veld én daarbuiten. Dat vormde in Frankrijk de aanleiding voor een film.