Slagveld in Ally Pally: helft toppers al voor derde ronde naar huis

Benito van de Pas, die vrijdag de Canadees Jim Long versloeg, had tegenover Wright komen te staan. Nu is de Spanjaard Toni Alcinas zijn volgende tegenstander. Natuurlijk had ‘Big Ben’ dat niet verwacht. Toch durft de Tilburger nog niet verder vooruit te kijken, terwijl met of Brendan Dolan of Mervyn King verderop toch niet al te grote hobbels op zijn weg naar de kwartfinale liggen. ,,Ik kijk niet verder vooruit. Er zijn het hele toernooien al verrassingen.”



En Jelle Klaasen? De Cobra begon als favoriet aan het duel met de jonge Engelsman Keegan Brown. De nummer 24 van de wereld tegen de nummer 40. Ook die verhouding was niet op het bord terug te zien. Als door een adder gebeten liep Klaasen over het podium toen hij een vroege 2-0 voorsprong in de eerste set nog maar net wist te verzilveren.



De wraak was zoet van in het zuurstokroze gestoken Brown. Hij pakte de tweede set. De druk van uitschakeling leek bij voormalig wereldkampioen Klaasen verlammend te werken. De naar voetballer Kevin Keegan vernoemde darter pakte ook set drie en vier waardoor Klaasen als zoveelste geplaatste speler de verwachtingen in Ally Pally niet kon waarmaken. Bekijk hieronder zijn reactie.