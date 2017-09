Slecht nieuws voor Gesink: maand langer in korset

,,Teleurstellend nieuws. Een maand langer in dit korset, een maand langer niet buiten koersen", schrijft Gesink. Het korset zou hij eigenlijk al zes weken na zijn val in de Tour weer af mogen, maar de 31-jarige Varssevelder heeft een terugslag in zijn herstel.



Eerder werd al bekend dat Gesink dit seizoen niet meer in actie zal komen. Gesink kwam in de tweede week van de Tour de France ten val en had direct last van zijn rug. De Lotto Jumbo-renner hoopte in januari weer te kunnen koersen, maar dat lijkt nu ook langer te gaan duren.