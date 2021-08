Slecht nieuws voor Max Verstappen: met derde motor van het seizoen in gevarenzone

Coureurs mogen in het Formule 1-seizoen drie motoren straffeloos gebruiken. Zodra een vierde nodig is, krijgen ze wel te maken met straffen en worden ze naar achteren gezet in de startopstelling. Red Bull is het enige team dat al zo vroeg in het seizoen, met nog twaalf races te gaan, in de gevarenzone zit. Vooral voor Verstappen is dat geen fijne wetenschap, aangezien hij volop in strijd is om de wereldtitel met Lewis Hamilton van Mercedes.

Voor Verstappen was de slechte tijding niet helemaal nieuw. De botsing met Hamilton in de Britse Grand Prix op Silverstone kostte de Nederlander zijn tweede motor. Honda probeerde het blok te repareren voor de Grote Prijs van Hongarije, maar kreeg dat niet op tijd voor elkaar, waardoor Verstappen al met zijn derde motor moest rijden op de Hungaroring. Honda heeft nieuwe pogingen om de tweede motor te repareren voor de race op Spa definitief gestaakt.

Quote Dat is frustre­rend omdat de schade niets te maken heeft met de betrouw­baar­heid van de motor, maar veroor­zaakt is door ongelukken Christian Horner

Pérez was in Hongarije betrokken bij de grote crash bij aanvang van de race en de bolide van de Mexicaan liep dermate grote schade op, dat ook hij voor de race in België is voorzien van zijn derde motor.

Teambaas Christian Horner acht de kans klein dat Verstappen en Pérez de rest van het seizoen met die derde motor kunnen uitzingen. ,,Heel klein. En dat is frustrerend omdat de schade niets te maken heeft met de betrouwbaarheid van de motor, maar veroorzaakt is door ongelukken. Dat is pure pech”, zei Horner op Formula1.com.

Zelf zei Verstappen gisteren in België ook nog wel kort iets over een mogelijke gridstraf. ,,Als iemand tegen jou aanrijdt en je daardoor een onderdeel moet vervangen en een straf krijgt, is dat niet wat het moet zijn”, vindt de Limburger. ,,Daar zouden we als Formule 1 wel naar moeten kijken.” Hij refereerde aan de Formule E, waar de reglementen veel meer rekening houden met wie de schade heeft toegebracht. ,,Als het team de veroorzaakte schade bij een ander moet betalen, krijg je misschien ook minder domme acties in de eerste ronde”, zei Verstappen in principe in algemene zin, maar ongetwijfeld met Bottas in gedachten.

