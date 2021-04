Slecht spelende Van Gerwen rekent toch af met aangeslagen titelverdediger Durrant

Michael van Gerwen heeft in de zesde speelronde van de Premier League een belangrijke overwinning geboekt op titelverdediger Glen Durrant. De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie speelde ver onder zijn niveau, maar zegevierde in Milton Keynes wel met 7-3 in legs.

Van Gerwen en Durrant haalden alles behalve het beste spel in elkaar naar boven. De gemiddelde scores lagen na zes legs rond de 80. Zo miste de Nederlander in die fase van de partij liefst 19 van de 23 kansen op een dubbel. Durrant had het Van Gerwen zelfs veel moeilijker kunnen maken, maar verzuimde in de tweede leg om een 2-0 voorsprong te nemen door dubbel 20 te missen. Niet veel later plaatste Mighty Mike wel de break.

Van Gerwen liep uit naar een 4-1 voorsprong, maar maakte het daarna onnodig spannend en liet Durrant terugkomen tot 4-3. Daarna stelde hij alsnog orde op zaken door de drie opeenvolgende legs te winnen. De partij gaat voor Van Gerwen de boeken in als door hem slechtste ooit gespeeld in de Premier League. Zijn gemiddelde bleef steken op 87,63. Dankzij de zege is de huidige nummer 2 van de wereld nu wel de gedeeld koploper in de Premier League.

Beschamend begin

Durrant kende twee weken geleden als kampioen van de corona-editie in 2020 al een beschamend begin van de Premier League. De 50-jarige Brit leed vijf kansloze nederlagen. In alle partijen bleef zijn gemiddelde onder de 90, ver onder het niveau dat normaal gesproken toebehoort aan de tien deelnemers. De drievoudig BDO-wereldkampioen is bij deze editie al kansloos voor een nieuwe eindzege. Na de negende speelronde op aanstaande donderdag verlaten de nummers 9 en 10 voortijdig Premier League.

Van Gerwen boekte in het eerste blok wisselvallige resultaten. Hij opende toen op paasmaandag met een gelijkspel tegen Dimitri van den Bergh. Vervolgens won de 31-jarige Vlijmenaar met weliswaar matig spel van Peter Wright en liet hij zich pas echt zien met een indrukwekkende zege (gemiddelde van 107,58) op Rob Cross. In de vierde speelronde incasseerde hij tegen James Wade echter zijn eerste nederlaag, waarna het eerste deel van de prestigieuze competitie werd afgesloten met een gelijkspel tegen Nathan Aspinall.

Clash met Anderson

Van Gerwen moet dinsdagavond opnieuw aan de bak. Dan wacht een strijd met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson. De geroutineerde Schot nestelde zich met een zege (7-5) op Cross in de top van het klassement. Hij won de Premier League al eens in 2011 en 2015.

Van den Bergh heeft na zes speelronden samen met Van Gerwen de koppositie in handen. De Belgische verrassing zegevierde (7-3 in legs) in een hoogstaande partij over Jonny Clayton. Daarmee nam hij de eerste plek over van de Welshman, die als debutant eveneens hoge ogen gooit.

Programma & uitslagen - speelronde 6

Rob Cross - Gary Anderson 5-7

José de Sousa - James Wade 7-5

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh 3-7

Glen Durrant - Michael van Gerwen 3-7

Nathan Aspinall - Peter Wright

