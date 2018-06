Slechts details scheiden Van Weert nog van Sporting, Tissoudali naar België

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Vreven haalt Tissoudali naar België

Tarik Tissoudali had de keuze uit enkele clubs in de eredivisie, maar hij kiest voor een overstap naar de tweede klasse in België. De 25-jarige aanvaller heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij Beerschot Wilrijk, de club van trainer Stijn Vreven (ex-NAC Breda). Tissoudali maakte het afgelopen half jaar als huurling bij De Graafschap veel indruk in de Jupiler League.



De geboren Amsterdammer brak door bij Telstar. Na een succesvol seizoen met negentien doelpunten stapte Tissoudali in 2016 over naar Le Havre. Bij de Franse club kwam hij echter amper in actie. Le Havre verhuurde Tissoudali eerst een half jaar aan SC Cambuur en afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor VVV-Venlo en De Graafschap. Mede dankzij de doelpunten en assists van de aanvaller bereikten de 'Superboeren' de play-offs, waarin ze promotie naar de eredivisie afdwongen. Tissoudali werd gekozen tot beste speler van de vierde periode in de Jupiler League.

Lees ook Arsenal betaalt 20 miljoen voor keeper Leno, NAC strikt Van Anholt Lees meer

Floranus naar Heerenveen

Volledig scherm Sherel Floranus © foto: Carla Vos De overgang van Sherel Floranus van Sparta naar SC Heerenveen is nu definitief. Vandaag bereikten de partijen formeel overeenstemming. Officieus was dit al een tijdje het geval.



Floranus, die de jeugdopleiding doorliep op Het Kasteel, had bij Sparta nog een contract tot het einde van dit seizoen. In het Abe Lenstra Stadion tekent hij een contract voor drie seizoenen.



Bij die club volgt hij Denzel Dumfries op, eveneens een oud-Spartaan, die naar PSV vertrekt.

Limbombe op weg naar Huddersfield Town

Volledig scherm Anthony Limbombe. © BELGA Anthony Limbombe is op weg naar Engeland. De 23-jarige aanvaller van Club Brugge, oud-speler van NEC, kiest vrijwel zeker voor Huddersfield Town. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft de Premier League-club twaalf miljoen euro over voor de vleugelaanvaller, die tussen 2014 en 2016 in Nijmegen actief was. Volgens Het Laatste Nieuws zouden ook Southampton en Newcastle United nog in de markt zijn voor Limbombe. De opvolger van Limbombe heeft Club al in huis, en weer shopten de Belgen in Nijmegen: Arnaut Groeneveld kwam begin deze maand over van NEC.

Interesse van Sporting in Van Weert

Volledig scherm Tom van Weert. © ProShots Sporting Clube de Portugal heeft interesse in Tom van Weert. De Portugese sportkrant Record meldt vandaag dat de aanvaller van FC Groningen in beeld is om Bas Dost op te volgen in Lissabon. Dost heeft geen trek meer in een langer verblijf bij Sporting, nadat hij vorige maand werd aangevallen door een vijftigtal hooligans. Volgens Record zou Van Weert al onderweg zijn naar Portugal om de deal af te ronden. Sporting moet nog wel overeenstemming bereiken met FC Groningen. Van Weert staat tot de zomer van 2019 onder contract in het NoordLease Stadion.

Update: Volgens welingelichte bronnen staan enkel details de overgang nog in de weg. Zo zijn Sporting en FC Groningen het nog niet eens over de termijnen waarin de transfersom voldaan moet worden. Desondanks lijkt het een kwestie van tijd. Na VV Sint-Michielsgestel, FC Den Bosch, Excelsior en FC Groningen lijkt Van Weert nu dus zijn carrière voort te zetten in Portugal.

Lazio Roma wil Silvio Proto

De Belgische keeper Silvio Proto (35) heeft een goed seizoen achter de rug bij Griekse Olympiakos en dat is Europese topploegen niet ontgaan. Zo toont het Italiaanse Lazio Roma meer dan gewone belangstelling voor de doelman. Lazio eindigde vorig seizoen vijfde en speelt Europa League. Proto staat ook in de belangstelling van een aantal Belgische ploegen.

Volledig scherm Silvio Proto (midden). © AP

Georges Leekens op de wip in Hongarije

Volledig scherm Georges Leekens. © Getty Images Hongaarse websites melden dat Georges Leekens op de wip zit als bondscoach van Hongarije. Leekens ontkent de berichtgeving. De Belg ging eind vorig jaar aan de slag bij de Hongaren, maar de resultaten vielen tegen. Hongarije speelde 1-1 tegen Wit-Rusland en verloor van Kazachstan (2-3), Schotland (0-1) en Australië (1-2). ,,Er is niets aan de hand. We zijn ons aan het voorbereiden op de Nations Cup in september”, reageert Leekens. ,,Op 8 juli ga ik weer aan de slag. Het verhaal dat ik ontslagen zou worden, komt van enkele internetsites, nadat ik een manager buiten heb gezet die niet in ons hotel hoorde. Mijn band met de voorzitter en de secretaris-generaal van de Hongaarse bond is goed, ze zouden me zeker iets laten weten als er een probleem zou zijn. En dat is niet gebeurd.”

Vitesse heeft oogje op Engelse linksback Clark

Volledig scherm Max Clark van Hull City (rechts). © Getty Vitesse, Nottingham Forest en Sheffield Wednesday dingen naar de gunsten van Max Clark (22) van Hull City. Volgens de Hull Daily Mail weigert de linksback zijn aflopende contract te verlengen. Clark, kind van de club en geboren in Hull, kan ook als middenvelder uit de voeten. Dat Vitesse bij Clark uitkomt is geen verrassing. De kersverse trainer in Arnhem, Leonid Sloetski, was tot eind vorig jaar nog trainer van Hull City, een club die uitkomt in de Championship.

Golla terug naar Polen

Wojciech Golla voetbalt komend seizoen weer in zijn vaderland. De 26-jarige Poolse verdediger verkast transfervrij van NEC naar Śląsk Wrocław. Hij heeft bij de club die sinds 2008 weer uitkomt in de Ekstraklasa een tweejarig contract getekend. Golla was de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde bij NEC. Alleen in zijn debuutjaar in De Goffert (seizoen 2015/16) kwam hij tot minder dan dertig duels voor NEC (29). Met de Nijmeegse club degradeerde hij in 2017 naar de eerste divisie. Voordat Golla naar NEC kwam, speelde hij in Polen bij Pogoń Szczecin en Lech Poznan.