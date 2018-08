Sleegers: Mooiste dag van mijn leven

Parma begint seizoen gewoon op nul punten

21:59 De Italiaanse promovendus Parma begint het nieuwe seizoen net als alle andere teams in de Serie A op nul punten. De vijf punten aftrek die de club wegens beschuldigingen van spelmanipulaties had gekregen, is in hoger beroep ingetrokken. De club uit het noorden van Italië moet alleen nog een boete van 20.000 euro betalen.