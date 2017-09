Slim Real maakt korte metten met naïef Dortmund

Cristiano Ronaldo (twee) en Gareth Bale kwamen in Dortmund tot scoren voor de titelverdediger. Pierre-Emerick Aubameyang trof doel namens Borussia, dat voor de eerste keer in zeven thuisduels verloor van Real Madrid in de Champions League.



De eerste kans in de wedstrijd was voor Dortmund, dat tegen de Spaanse grootmacht van eigen kracht probeerde uit te gaan. Verdediger Sergio Ramos leek in de doelmond de inzet van Maximilian Philipp met zijn hand te keren. Arbiter Björn Kuipers en zijn team wilden echter van geen strafschop weten.



Na ruim een kwartier kwam Real op voorsprong. Uit een diagonale pass van Dani Carvajal schoot Bale in één keer raak (0-1). Ronaldo liet vlak voor de rust een vrije schietkans liggen. In de 49ste minuut was de Portugees wel trefzeker uit een voorzet van Bale (0-2). Het attractieve duel leek gespeeld, maar dankzij Aubameyang keerde het geloof nog even terug bij de thuisploeg (1-2). Met zijn 109e goal in de Champions League besliste Ronaldo het duel.



In de andere groepswedstrijd was Tottenham op Cyprus met 3-0 te sterk voor Apoel Nicosia. Harry Kane scoorde drie keer voor de Engelse ploeg. De thuisploeg, met Boy Waterman in het doel, was in de eerste helft nog wel een paar keer dicht bij een voorsprong. In de 39e minuut begon echter de show van Kane, die tegen Dortmund ook al twee keer scoorde.