Slot doet geen ‘Beenhakkertje’ na ruime uitzege Feyenoord: ‘Niets mis met Servische voetbal’

Door Mikos Gouka



Arne Slot werd in Belgrado na afloop herinnerd aan de legendarische woorden die een van zijn voorgangers als trainer van Feyenoord ooit uitsprak. In 1998 walste Feyenoord in de heenwedstrijd in de eerste ronde van de UEFA Cup over VfB Stuttgart heen. In Duitsland werd met 1-3 gewonnen en na afloop antwoordde Leo Beenhakker op de vraag wat precies het probleem was van het Duitse voetbal: ,,Haben Sie eine Stunde?’’