Slot geniet in Kazachstan van AZ: ‘Deze gasten hebben heel veel zelfvertrouwen’

Bij de rust leidde het slordige AZ nog maar met 1-0. ,,De spelers zaten er toen een beetje teleurgesteld bij. Maar dat was eigenlijk niet nodig. We creëerden genoeg kansen en gaven vrijwel niets weg. Dus er was geen reden voor ontevredenheid. Als we eenmaal op 2-0 zouden komen, zou alsnog een hoge uitslag mogelijk zijn. Ik moet zeggen dat we in de tweede helft echt geweldig goed hebben gespeeld.”



Slot beaamde dat zijn manschappen mentaal momenteel zeer sterk zijn. ,,Ik heb de jongens in deze wedstrijd dingen zien doen waarvan je denkt: ja, deze gasten hebben heel veel zelfvertrouwen. Terecht ook, want ze spelen ook heel goed. En ze gunnen elkaar wat. Dat is de kracht van ons team.” Slot waant zich met AZ nog niet in de volgende ronde. ,,We zijn nog niet zeker van overwinteren, maar hebben wel een belangrijke stap gezet."