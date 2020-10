Slot geniet van AZ: ‘Wist niet dat we zo dominant konden zijn in een Europese wedstrijd’

AZ-trainer Arne Slot was zeer complimenteus voor zijn spelers na de 4-1 overwinning van zijn team in de Europa League tegen het Kroatische HNK Rijeka.

,,Ik wist niet dat ze zo dominant konden zijn in een Europese wedstrijd‘’, sprak de trainer na afloop. ,,Tegen een team dat tegen Real Sociedad bijvoorbeeld, toch de koploper in Spanje, helemaal geen kansen weggaf.”

Dat AZ de laatste tijd vaak een zeker lijkende voorsprong weggaf, blijft ondanks de overwinning van donderdagavond nog wel in het hoofd van Slot rondspoken. ,,Dat moet echt slijten. Zeker als je dat al vier keer heb meegemaakt. Ik denk dat we meerdere wedstrijden nodig hebben om daar doorheen te komen.”

Slot is blij dat hij donderdagavond weer over enkele spelers kan beschikken die terug zijn na een coronabesmetting. ,,Jongens als Zakaria Aboukhlal en Hakon Evjen hadden helemaal geen klachten en waren gefrustreerd dat ze niet konden spelen. Jongens ook die in de gewone maatschappij natuurlijk al lang weer aan de slag hadden kunnen gaan. Het is aannemelijk dat er de komende dagen meer jongens op het wedstrijdformulier kunnen komen omdat er een paar al enkele weken uit zijn natuurlijk. Dat is mooi.”

Zondag staat voor AZ de wedstrijd tegen RKC op het programma. ,,Dan willen we eindelijk ook in de eredivisie winnen”, aldus Slot.

Pas gerust bij 4-0

Teun Koopmeiners was pas echt gerust toen het 4-0 stond tegen HNK Rijeka. ,,Maar gezien het spelbeeld ook, dacht ik niet dat we het toen nog konden verspelen‘’, aldus de AZ-aanvoerder. ,,Denkend ook aan de goede wedstrijd die we tegen Napoli speelden vorige week. Maar vandaag was het niet altijd makkelijk want we speelden tegen vijf verdedigers. Om achter hun verdediging te komen is moeilijk. Ook omdat ze gedisciplineerd speelden.”

Met twee overwinningen uit twee wedstrijden staat AZ er uitstekend voor in groep F met Napoli en Real Sociedad als indrukwekkende opponenten. ,,We willen die volgende ronde halen. Dat is ons doel. En nog verder komen dan vorig seizoen toen we ook overwinterden. Maar de weg is nog lang. Ook na twee overwinningen.”

Koopmeiners kan niet goed aangeven hoe het komt dat AZ in Europa wel weet te winnen maar in de eredivisie niet. ,,In Nederland krijgen we wel doelpunten tegen. En dan willen we net zo graag.”

AZ zag voor de wedstrijd tegen Rijeka enkele spelers weer terugkomen na coronabesmettingen. Daar was Koopmeiners blij mee. ,,Als je zag hoe Zakaria Aboukhlal en Hakon Evjen invielen dan was dat heel fijn om te zien. Dat is goed om te zien en goed voor het vertrouwen. Sommige jongens die positief zijn hebben nergens last van en die moesten thuiszitten. Dat kan frustratie opwekken.”

Sowieso is Koopmeiners dag in dag uit bezig met corona. ,,Waar je ook komt word je ermee geconfronteerd. Ook thuis. Ik zie mijn ouders niet, mijn vriendin moet er opletten. Ik kom eigenlijk alleen maar in de Albert Heijn en in de duinen.”

