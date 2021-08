Slot onderschat FC Luzern niet, ondanks riante voorsprong: ‘Dat zou ridicuul zijn’

Justin Bakker staat op bij GA Eagles en heeft zin in de eredivisie: ‘Tadic en Götze zijn ook maar mensen’

14:20 Tadic, Götze of Berghuis… Justin Bakker wordt niet warm of koud van de grote namen op het hoogste voetbalniveau van Nederland. Passie, vuur en strijd zijn vanaf vrijdag gevraagd als ‘zijn’ Go Ahead Eagles tegen Heerenveen de dans opent op het bal van de eredivisie. De Deventenaren mogen dan niet over de beste selectie beschikken, het geloof in handhaving is groot. ,,Wij doen niet onder voor veel andere ploegen.’’