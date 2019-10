Slot trots op AZ: ‘We hebben met veel lef en flair gespeeld’

,,We hebben met heel veel lef en flair gespeeld”, aldus de trainer van de Alkmaarders. ,,Het lukte ons heel goed om onze middenvelders vrij te spelen. Vanuit het vele balbezit hebben we niet veel grote kansen gecreëerd, maar dat was ook de verdienste van de tegenstander.”



Slot was eveneens zeer te spreken over de defensieve speelwijze van AZ. ,,We hebben waar mogelijk ManUnited afgejaagd. We bleven compact spelen in de fases dat we het moeilijker hadden en vermoeid raakten. We bleven voetballen en konden de verleiding weerstaan om de bal lukraak weg te schieten. We hebben weinig kansen weggegeven.”