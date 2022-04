Slot zal rustiger zijn dan tegen Slavia: ‘De kans dat ik me nog eens zo laat gaan, lijkt me klein’

Door Sjoerd Mossou Al dagenlang leeft Rotterdam toe naar de wedstrijd van donderdagavond tegen Olympique Marseille, in de halve finale van de Conference League. De Kuip zal zinderen en brullen, verwacht trainer Arne Slot. ,,Dat wordt weer een geweldige belevenis, hopelijk binnen de normen die de UEFA stelt’’, aldus Slot. ,,Als team is het aan ons om ook ná de aftrap voor een goede interactie met het publiek te komen. Zodat het echt een wisselwerking wordt, zoals we die dit seizoen al vaak hebben gehad.’’

In de kwartfinale tegen Slavia Praag (3-3) leidde dat soms ook tot schijnbare onrust bij Feyenoord, zowel op het veld als aan de zijlijn. Assistent-coach Marino Pusic kreeg een rode kaart, trainer Slot liet zich gaan met de meest woedende gebaren. ,,Ik ben dit seizoen op verschillende manieren omgegaan met onrecht’’, aldus de Feyenoord-coach. ,,Tegen Ajax ben ik in Amsterdam heel rustig gebleven, thuis tegen Slavia ging ik misschien wat te ver in mijn emoties. Althans: ik heb gemerkt dat mensen liever de eerste versie van mij zien.’’

Of Slot er wat van heeft geleerd? ,,De kans dat ik me nog eens zo laat gaan, lijkt me klein’’, aldus Slot. ,,Je kunt in beide gevallen zeggen dat het geen effect heeft gehad, althans niet op de beslissingen van de scheidsrechter. Het is voor trainers niet altijd even makkelijk om met onrecht om te gaan, ook voor mij niet. En soms heeft het ook een functie: we bogen tegen Slavia wél een 2-1 achterstand om in een 3-2 voorsprong. Ik wil geen direct verband suggereren met mijn gedrag aan de zijlijn hoor, maar soms probeer je spelers of de wedstrijd op een bepaalde manier te beïnvloeden.’’