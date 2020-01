Slowaaks talent Bozenik moet nieuwe spits van Feyenoord worden

Bozenik is een speler die de concurrentie moet kunnen aangaan met Nicolai Jørgensen, maar het idee blijft dat de Deen de eerste spits blijft in de Kuip. Feyenoord-coach Dick Advocaat wil er hoe dan ook een extra spits bij voor de tweede helft van het seizoen, zo gaf hij ook tijdens het trainingskamp in Marbella duidelijk aan. De Russische spits Aleksandr Kokorin werd ook aan Feyenoord gelinkt, maar zijn komst lijkt voor de club uit Rotterdam voorlopig onhaalbaar. Feyenoord begint de tweede seizoenshelft komende zaterdag met de thuiswedstrijd tegen Heerenveen.

Bozenik speelt bij MSK Zilina in Slowakije en beschikt daar over een contract tot de zomer van 2022. Hij scoorde dit seizoen voorlopig drie keer in zestien competitieduels. In totaal staat Bozenik bij MSK Zilina op 19 goals en 6 assist na 58 wedstrijden.



Feyenoord weet dat er deze maand meer clubs in de markt zijn voor de jonge aanvaller. Bozenik is achtvoudig international van Slowakije en scoorde al vier keer voor de nationale ploeg.