Sluiter bedankt fans 'Team Kiki’: ‘Trots op resultaten’

Dolend Club Brugge weet opnieuw niet te winnen

22:58 Club Brugge is er zaterdag in de Belgische competitie voor de derde keer op rij niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. Na een nederlaag bij Standard Luik (3-1) en een gelijkspel tegen Waasland-Beveren (1-1), wist de regerend landskampioen ook bij Sint-Truiden niet te winnen: 2-2.