Sluiter twijfelt over doorgaan als coach van Bertens

Raemon Sluiter twijfelt of hij doorgaat als coach van Kiki Bertens. De Rotterdamse oud-tennisser liet dat vandaag doorschemeren in een interview in het NOS-radioprogramma Langs de Lijn.

,,Maandagochtend ga ik met 'Kiek' praten. We hakken dan nog geen knopen door, maar gaan allebei op vakantie goed nadenken. Daarna kijken we wat we doen'', zei Sluiter.

Onder leiding van Sluiter beleefde de Westlandse tennisster vorig jaar haar internationale doorbraak met het bereiken van de halve finales op Roland Garros. Bertens maakte grote sprongen op de wereldranglijst, maar had dit jaar moeite met de druk die dat teweeg bracht. Meer dan eens stond de 25-jarige Wateringse huilend op de baan.

Quote In het enkelspel gebeurde het helaas vaak dat ze niet de dingen deed die we hadden afgesproken. Raemon Sluiter

,,In principe heeft ze het best goed gedaan. Maar ik kijk ook naar het proces. Best veel dingen zijn niet gegaan zoals we voor ogen hadden. Daarom moeten we elkaar kritisch onder de loep nemen'', zei Sluiter, wiens pupil wel sterk en constant presteerde in het dubbel aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson.

,,In het enkelspel gebeurde het helaas vaak dat ze niet de dingen deed die we hadden afgesproken. Dat doet ze niet expres, dat komt door een bepaalde paniek'', aldus Sluiter.