Smeekens houdt zich niet bezig met de Russen, Achtereekte slaat openingsceremonie over

Hard trainen, maar niet te hard op het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo. Gericht werken aan verbeteringen, maar vooral de batterij weer opladen na een stressvolle periode. Zo ziet de voorbereiding van Raaltenaar Jan Smeekens en Carlijn Achtereekte uit Lettele er uit, een paar weken voor de start van de Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Smeekens staat alweer voor zijn derde, voor Achtereekte is Zuid-Korea haar Olympische debuut. In Collalbo werkte de LottoNL-Jumbo-rijders de afgelopen week aan de laatste finesses om op 10 februari (3000 meter vrouwen) en 19 februari (500 meter mannen) de rit van hun leven te kunnen rijden. Smeekens: ,,Nog even hard trainen, want het duurt nog zo’n drie weken voordat ik aan de beurt ben. Dan kan ik niet nu al achterover leunen, er moet echt nog wel wat gebeuren. Twee keer per dag trainen we nog. En dan is Collalbo de ideale plek om dat te doen. Het is echt prachtig hier.’’

Ook Achtereekte roemt de omgeving van Collalbo. Ze heeft de batterij flink kunnen opladen. En daar was schaatsster ook wel even aan toe. ,,Ik heb een stressvolle periode achter me kunnen laten met het OKT en het EK Afstanden in Kolomna. Daar zaten maar een paar dagen tussen. In die periode stond alles op het spel. Wel of niet naar de Spelen. Continu verkeer je op het scherpst van de snede, dat is echt uitputtend. Ik was echt toe aan een periode hard trainen, echt even werken. En tussendoor genieten van de omgeving, want het is in Collalbo echt fantastisch. Heel mooi weer, dat is het hier heel vaak. Een prachtige omgeving om te fietsen en op het ijs te staan.’’

Het gevoel is goed, zegt Smeekens, die het nieuws dat de Russen ontbreken op de Olympische Spelen daar meekreeg. ,,Het is vrij simpel’’, zegt Smeekens. ,,Als je vals speelt heb je niets te zoeken op de Spelen. Bij het wielrennen mag je ook niet op de brommer rijden. Als je kijkt wat er allemaal in Rusland is gebeurd, dan moet je dat bij de wortel uitroeien. Korte metten mee maken. Daar is de sport veel te mooi voor. Sport moet fair zijn, waar je hard moet strijden om de prijzen. Met respect voor elkaar en voor de fans. En voor de kinderen die naar ons kijken. Daar is geen plaats voor die maffiapraktijken.’’

,,Maar ik ben niet met die gasten bezig, alleen met mezelf. De concurrentie is nog steeds moordend, maar ik moet zelf gewoon de rit van mijn leven rijden en het beste van mezelf laten zien. Bikkelen. Dat is mijn opdracht.’’

Hij kijkt naar de spelen uit. ,,Een mooie belevenis natuurlijk, al is alle gefocust op die ene dag voor mij. Ik ga niet supervroeg naar Korea, al wil ik de openingsceremonie wel meemaken. Dan heb ik nog voldoende tijd tot de 500 meter. Ik ben sportman genoeg om me niet te laten afleiden door randzaken, maar er wel van te kunnen genieten. En dan zie ik na de 20ste wel waar ik nog naar toe ga.’’

Achtereekte laat de openingsceremonie van de Olympische Spelen aan zich voorbij gaan. De in Lettele geboren schaatsster wil alle focus op haar Olympische 3000 meter houden, die voor 10 februari op het programma staat. ,,Daarna ga ik wel genieten, hoor.’’

Ondertussen is Achtereekte al aan het aftellen richting de opening van de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Ze is een van de eerste Nederlandse langebaanschaatsers die in actie komt in Korea. ,,Ik mag aftrappen ja, dat vind ik wel lekker eigenlijk. Ik heb vanaf het moment dat ik aankom nog tien dagen om met die bubbel van de wedstrijd om te gaan. In die periode heb ik mijn focus alleen maar op de drie kilometer. Ik zal niet bij de openingsceremonie zijn. Dat is mijn eigen keuze, maar het lijkt me niet verstandig zo vlak voor mijn wedstrijd zo lang op mijn benen te moeten staan. Ik wil geen risico lopen. Daarna heb ik nog alle tijd om van alles op de Spelen te genieten. Al moet ik er wel rekening mee houden dat ik nog reserve ben voor de vijf kilometer en de Mass Start.’’