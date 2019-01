Smeekens niet in actie op dag 2 NK sprint

Djokovic draagt titel op aan vrouw en zoontjes: ‘Dit is ongeloof­lijk’

12:35 Novak Djokovic is de eerste tennisser die zeven keer de Australian Open heeft gewonnen. In de finale in Melbourne versloeg de Servische nummer één van de wereld de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic dicteerde en snelde naar de zege in drie sets: 6-3 6-2 6-3. Na 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 staat op de trofee bij het jaartal 2019 nu ook de naam Djokovic.