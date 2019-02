Smeuïge soap rond Dutch Grand Prix

Een smeuïge aflevering van Andere Tijden Sport kan er sowieso gemaakt worden over de Dutch GP. Of die nou op de Formule 1-kalender komt in 2020, of niet. Geen maand die voorbij lijkt te gaan zonder media-offensief, strategisch getimed nieuwsbericht, of een nieuw uitgelekte brief waar met koeienletters CONFIDENTIAL boven staat. Dinsdag nog de mededeling vanuit Den Haag dat de overheid niet meebetaalt aan het racefeestje in Zandvoort. En doodleuk volgde gisteren weer een ronkend persbericht dat Jan Lammers straks sportief directeur wordt van de Dutch GP. Als die komt dan, hè. ,,Want ik moet natuurlijk geen chef lege dozen worden’’, zo nuanceerde Lammers meteen zelf.