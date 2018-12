Smit pakt nationale titel op 500 meter

Stuntdar­ter Aspinall stond onder de lat bij Manchester United

15:18 Wie voor het WK darts wat geld had ingezet op een halvefinaleplaats voor Nathan Aspinall, zou net als de 27-jarige Stockporter zomaar een ton rijker kunnen zijn nu. De debutant won zijn kwartfinalepartij met liefst 5-1 van Brendan Dolan en staat nu in de halve finale in ‘Ally Pally’.