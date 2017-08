Snelle exit in New York voor Wimbledon-ster Johanna Konta

Konta was niet opgewassen tegen de Servische Aleksandra Krunic: 4-6 6-3 6-4. Konta bereikte zowel in 2015 als 2016 de vierde ronde. Ze was een van de acht speelsters in New York die kans maken om bij deze US Open de eerste plaats op de wereldranglijst te claimen.



De als vijfde geplaatste Caroline Wozniacki liet zich in de eerste ronde niet verrassen. De 27-jarige Deense was in twee sets te sterk voor de Roemeense Mihaela Buzarnescu: 6-1 7-5. In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Russin Ekaterina Makarova. Venus Williams had voor eigen publiek drie sets nodig tegen de Slowaakse Viktoria Kuzmova: 6-3 3-6 6-2. De als negende geplaatste Amerikaanse komt in de tweede ronde uit tegen Oceane Dodin. Williams (37) won de US Open in 2000 en 2001.