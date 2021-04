Snelle uitglijders Van Gerwen en Van Barneveld in Super Series

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn op de eerste dag van de Super Series in het Duitse Niedernhausen al in de eerste ronde uitgeschakeld. Van Gerwen verloor van Josh Payne en Van Barneveld ging onderuit tegen Ryan Meikle.

Het gemiddelde van 84,7 gaf maar weer eens de grilligheid van het huidige spel van Van Gerwen aan. Het ene moment raakt hij met zijn nieuwe pijlen bijna alles en het andere moment lukt nagenoeg niets. Zoals ook vandaag in Niedernhausen Overigens gooide Paynes hetzelfde gemiddelde, maar won wel met 6-4 in legs. Zo heeft 2021 voor Van Gerwen nog altijd geen succes opgeleverd.

Wisselvallig

Van Gerwen kwam de afgelopen week nog vier keer in actie tijdens de Premier League. Dat was met wisselend succes. Zo maakte hij tegen José de Sousa indruk met zeven 180'ers en een gemiddelde van 104,72, maar speelde hij tegen Glen Durrant zijn slechte partij ooit in de Premier League. Ondanks het gemiddelde van 87,63 won hij die wedstrijd wel. Na negen speelronden bezet Van Gerwen de derde plek. De prestigieuze competitie wordt op 5 mei vervolgd.

Ook voor Van Barneveld eindigde de eerste dag dus al na één partij. De 53-jarige Hagenaar verloor Meikle. Barney speelde zeker niet slecht, maar zijn gemiddelde score van 97,4 bleek niet voldoende voor een overwinning. Hij ging met 3-6 in legs ten onder.

Volledig scherm Raymond van Barneveld © Getty Images

Eindzege en inzinking

Eerder dit jaar werden al twee meerdaagse blokken in de Super Series afgewerkt. Zo werd eind februari in Bolton gespeeld. Daar won Raymond van Barneveld tijdens zijn comeback een van de vloertoernooien in deze reeks van de Players Championship.

Later in maart werd in Milton Keynes het achtste evenement opgeschrikt door een fysieke inzinking van Van Barneveld. Nadat hij destijds zijn eigen partij had verloren, zakte hij tijdens het bijhouden van de scores bij een andere partij plotseling in elkaar. Het toernooi werd tijdelijk stilgelegd. Na medische verzorging en voldoende rust maakte de vijfvoudig wereldkampioen darts het weer goed. Van Gerwen liet destijds de vloertoernooien in Milton Keynes schieten.

Er staan de komende dagen in Niedernhausen nog drie vloertoernooien op het programma. Er wordt door de 128 deelnemers dagelijks gestreden om een hoofdprijs van 10.000 Britse ponden. De uiteindelijke finale in deze Players Championship-reeks wordt pas eind november gespeeld.