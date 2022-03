Sneller dan verwacht: Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn rentree in Milaan-Sanremo

Toen Mathieu van der Poel zijn crossperiode na Heusden-Zolder abrupt stopzette wegens rugpijn kon het alleen verholpen worden met rust. Het programma werd aangepast aan zijn gezondheid. Van der Poel hervatte eind januari het fietsen. Op 10 februari vloog hij naar Spanje voor een stage in Denia. Hij trainde er zonder zijn ploeg, maar zelden alleen.

Andere profs als Florian Vermeersch, Victor Campenaerts, Gilles De Wilde, maar ook triatleet Bart Aernouts en enkele vrienden zorgden voor gezelschap. Vriendin Roxanne Bertels was ook een tijdje aanwezig. Evenals fysiotherapeut Jeroen Cop. ‘MvdP’ trainde aan volume en intensiteit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aanvankelijke idee was nog om op 22 maart te hervatten, in de Italiaanse Wielerweek Coppi-Bartali. Maar Van der Poel komt dus zaterdag alweer in actie. De rugproblemen lijken definitief verleden tijd.

Zijn deelname is welkom in een Milaan-Sanremo waar het regent van de afzeggingen. Met Caleb Ewan heeft weer een van de favorieten zich afgemeld. De Australische sprinter, die al twee keer als tweede eindigde in de Italiaanse voorjaarsklassieker, kampt met een buikgriep. ,,Ik ben heel teleurgesteld dat ik niet kan meedoen aan mijn hoofddoel van het voorjaar”, zei Ewan, die vorig jaar tweede werd achter Jasper Stuyven.

Aankomend programma Mathieu van der Poel 19 maart: Milaan-Sanremo

22 t/m 26 maart: Settimana Coppi e Bartali

30 maart: Dwars door Vlaanderen

3 april: Ronde van Vlaanderen

17 april: Parijs-Roubaix

Die Belg meldde zich donderdag al af voor Milaan-Sanremo. Ook oud-winnaars als Julian Alaphilippe (2019) en John Degenkolb (2015) kunnen zaterdag vanwege fysieke problemen niet meedoen aan de koers over 293 kilometer. Outsiders als Oliver Naesen en Sam Bennett meldden zich ook af. Ewan boekte dit jaar al drie ritzeges, onder meer in Tirreno-Adriatico. Hij eindigde in Kuurne-Brussel-Kuurne als tweede achter Fabio Jakobsen.

Weersverwachting

De deelnemers aan de wielerklassieker Milaan-Sanremo gaan mooi lenteweer tegemoet. Het wordt volgens Weer.nl vrij zonnig, met her en der wat wolkenvelden. Verder waait het nauwelijks en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot een graad of 15.

De Italiaanse klassieker is met bijna 300 kilometer de langste eendagskoers die er is. De renners beginnen in het noorden in Milaan en rijden dan via de kust naar de finish in Sanremo, dat vlakbij de grens met Frankrijk ligt. Iets verder naar het zuiden op Corsica en Sardinië gaat het wel regenen, maar daar hebben de wielrenners geen last van.