Snelste schaatsster ooit op 500 meter houdt het voor gezien

Madrid Marathon­tie­break en gemiste match­points doen Federer de das om tegen Thiem

19:42 Roger Federer is in zijn eerste optreden in lange tijd op gravel gestrand in de kwartfinale. In het sterk bezette toernooi van Madrid was Dominic Thiem de Zwitser de baas in drie sets: 3-6, 7-6 (11), 6-4.