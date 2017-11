Sock in spoor van Federer naar halve finale ATP Finals

De Amerikaan eindigde achter Roger Federer als tweede in de groep. De Zwitser was al zeker van een optreden in de halve finale maar won eerder vandaag ook zijn laatste groepswedstrijd tegen de Kroaat Marin Cilic: 6-7 (5) 6-4 6-1. Zverev, als derde geplaatst in de O2 Arena van Londen, is uitgeschakeld. Zijn seizoen zit er nu op.



In de andere poule heeft Grigor Dimitrov zich al verzekerd van een plaats bij de laatste vier van het eindejaarstoernooi in Londen. Hij neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Sock. Federer stuit op de winnaar van de wedstrijd van vrijdag tussen de Oostenrijker Dominic Thiem en Belg David Goffin.