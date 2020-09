Sofia Kenin na lastige start naar vierde ronde

Dubbelspe­ci­a­list Rojer klopt titelhou­ders op US Open

5 september Jean-Julien Rojer heeft in het mannendubbelspel van de US Open de titelhouders uitgeschakeld. Rojer was samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau in de tweede ronde de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah met 4-6 6-3 6-4 de baas. Cabal/Farah was als eerste geplaatst.