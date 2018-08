Sol weerstaat lokroep Braziliaanse topclub, Luckassen kan naar Hertha

Sol weerstaat lokroep Santos

Volledig scherm Fran Sol (r) in de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Willem II. © Proshots Fran Sol heeft een paar dagen geleden een aanbieding van het Braziliaanse Santos naast zich neergelegd. De Spaanse spits van Willem II kon een driejarig contract tekenen bij de voormalig club van Pele en Neymar, tegen uitstekende voorwaarden.



,,Ik speel niet alleen voor het geld en heb ook andere doelen in het voetbal", zo motiveert Sol zijn beslissing. De Spanjaard heeft bij Willem II nog een contract heeft tot het einde van het seizoen met een optie voor nog een jaar.



Willem II was alleen via een tussenpersoon op de hoogte van de interesse van Santos. Door het besluit van Sol is het niet tot onderhandelingen gekomen en is er geen bod op de spits uitgebracht.

Lees ook Amrabat en Boëtius richting uitgang bij Feyenoord, Werner wil niet naar Real Lees meer

Luckassen in gesprek met Hertha BSC

Volledig scherm Derrick Luckassen © Pro Shots Derrick Luckassen ontbrak maandag opnieuw bij de PSV-selectie, die naar Minsk reisde voor het duel met BATE Borisov. De verdediger staat in de belangstelling van het Duitse Hertha BSC.



Het kan gaan om een tijdelijke of definitieve transfer, maar een verhuur is op dit moment het meest waarschijnlijke scenario. Luckassen had meerdere ijzers in het vuur, maar Hertha is op dit moment de club waarmee hij in gesprek is. PSV pikte de verdediger in de zomer van vorig jaar op bij AZ.



PSV denkt er nog niet aan om een vervanger aan te trekken, nu Trent Sainsbury al is gehaald. Met het aantrekken van de Australiër heeft de club al geanticipeerd op een situatie waarbij een van de centrale verdedigers zou kunnen vertrekken.

Leeuwin naar Denemarken

Ramon Leeuwin en FC Utrecht gaan na vier jaar uit elkaar. De club uit de Domstad heeft een bod van een Deense club op de verdediger geaccepteerd. Vermoedelijk gaat het om Odense BK. Het contract van Leeuwin bij Utrecht liep nog tot medio 2020, maar door de komst van Emil Bergström en huurling Timo Letschert mocht hij uitkijken naar een nieuwe club. Lees hier meer.

Volledig scherm Leeuwin (r) viert een goal voor Utrecht met Willem Janssen. © pro shots

Interesse voor Peterson neemt toe

Kristoffer Peterson is in topvorm. Zaterdag scoorde de Heracles-speler twee keer thuis tegen ADO Den Haag (4-2), vorige week was hij trefzeker tegen Ajax. Zijn vorm is ook andere clubs niet ontgaan. De Zweedse aanvaller bevestigt dat er interesse is. ,,Net zoals er vorige week belangstelling was voor Dario van den Buijs." Zijn ploeggenoot was in beeld bij het Italiaanse Crotone, maar blijft in Almelo. ,,Er is niets concreet en er ligt geen bod", zegt Peterson. Hij laat niet los uit welke competitie de flirt komt. ,,Volgende week wordt dat misschien duidelijk."

Volledig scherm Peterson blonk zaterdag uit tegen ADO. © pro shots

'Type Eriksen' van Twente naar Eindhoven

Jonathan Frimann (21) traint vanaf maandagochtend mee bij FC Eindhoven. De aanvallende middenvelder, die eventueel ook als spits uit de voeten kan, is alweer de twintigste proefspeler die deze voorbereiding neerstreek aan de Aalsterweg. Vier van de twintig slaagden erin een profcontract af te dwingen (Siebe Van der Heyden, Marcelo Lopes, Karim Essikal, Charni Ekangamene). Naast Frimann loopt er momenteel nog één andere proefspeler rond in het Jan Louwers Stadion: middenvelder Dylan Damraoui.



Frimann tekende medio 2017 een tweejarig contract bij FC Twente, dat de Deen transfervrij oppikte bij FC Kopenhagen. Voormalg Twente-directeur Jan van Halst liet destijds weten een topspeler in Frimann te zien en beschreef de jongeling als een type Christian Eriksen. Voor Jong FC Twente scoorde Frimann afgelopen seizoen vijfmaal in de derde divisie.

Volledig scherm © Instagram Jonatan Frimann

Werner wil nog niet naar Real

De Duitse international Timo Werner (22) wil vooralsnog niet naar Real Madrid. Tenminste, dat beweert de trainer en technisch directeur Ralf Rangnick van zijn huidige club RB Leipzig. ,,Voor ons is Real Madrid geen thema'', reageerde hij op berichtgeving in Spaanse kranten over de Madrileense belangstelling voor de getalenteerde aanvaller. ,,Timo heeft meer dan eens intern al aangegeven en ook in interviews gezegd dat hij komend jaar absoluut in Leipzig wil blijven. Hij wil daarna ook nog graag een seizoen onder Julian Nagelsmann spelen. We gaan daarom de komende weken met elkaar in gesprek om zijn contract tussentijds te verlengen.''



Het huidige contract van Werner loopt in de zomer van 2020 af. Na dit seizoen is Nagelsmann de nieuwe trainer van RB Leipzig.

Volledig scherm Timo Werner. © REUTERS

Ruil tussen Rabiot en Rakitic?

Paris Saint-Germain overweegt een lijntje uit te leggen naar Ivan Rakitic van Barcelona, meldt Mundo Deportivo. De middenvelder heeft een afkoopsom van 125 miljoen euro in zijn contract staan en dat is voor PSG geen onoverkomelijk bedrag. De Franse topclub die vorig jaar al diep in de buidel tastte voor Neymar en Kylian Mbappé, zou Adrien Rabiot als ruilwaar in de deal kunnen betrekken. De Fransman weigert voorlopig zijn contract in Parijs te verlengen.

Volledig scherm Ivan Rakitic. © AFP

Drietal zorgt voor roerige weken bij Feyenoord

Feyenoord heeft een goed gevoel na de winst op Excelsior, maar in de selectie rommelt het. Sofyan Amrabat wil weg, Jean-Paul Boëtius moet weg en Tonny Vilhena hoopt nog op een transfer. Lees verder.

Leicester bindt Ndidi tot 2024

De toekomst van de Nigeriaanse international Wilfred Ndidi ligt voorlopig in Leicester. De plaatselijke club uit de Premier League heeft de 21-jarige middenvelder vastgelegd tot medio 2024. Hij kwam in januari 2017 over van KRC Genk in België en speelde sindsdien 52 duels voor Leicester City.

,,Ik vind het geweldig dat ik de komende zes jaar bij deze club mag blijven'', liet Ndidi opgetogen weten nadat hij zijn nieuwe contract had ondertekend. Hij werd in de afgelopen twee seizoenen bij zijn Engelse club uitgeroepen tot talent van het jaar.