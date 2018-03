Soler verrassende winnaar na secondespel Parijs-Nice

Door Pim Bijl



De 24-jarige Marc Soler had zich vermoedelijk laten inspireren door zijn landgenoot Alberto Contador, die in het verleden altijd voor oorlog zorgde in de traditiegetrouw enerverende etappe van Nice naar Nice. Hij had het slim bekeken en sloop vroeg mee in een omvangrijke ontsnapping en reed uiteindelijk met David de la Cruz en Omar Fraile de finale in. De la Cruz won door een ferme sprint net als vorig jaar de rit, maar Soler mocht later het grootste feestje vieren.



Onderweg en aan de streep (als nummer 3 van de dag) verzamelde Soler bonificatieseconden. Het waren er uiteindelijk net genoeg om Simon Yates uit de trui te rijden. De Brit, die gisteren bergop de leiding had genomen, kwam vier seconden tekort. Gorka Izagirre eindigde als derde in de achtdaagse rittenkoers.



Zo nodigde de lengte van de etappe (110 kilometer) en het uitdagende parkoers (met zes beklimmingen) de renners opnieuw uit tot een zeer onrustig koersverloop. Op de Col des Quatre Chemins, de laatste beklimming, werd achter de drie vluchters leider Yates ook nog eens vol onder druk gezet door Ion en Gorka Izagirre. Samen met onder andere Tim Wellens reden ze weg bij de Australiër, maar in de afdaling kwamen de Spaanse broers ten val.



De beslissende aanval bleek al veel eerder in de rit te zijn ingezet. Marc Soler, het talent van Movistar, boekte na de lange aanval met de eindzege zijn grootste zege van zijn carrière. Sam Oomen, vijfde en tiende in rit 6 en 7, moest op 14 kilometer van de streep de groep met voornaamste klassementsrenners laten gaan.