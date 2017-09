Solide Nadal makkelijk naar kwartfinale op US Open

Rafael Nadal is in New York makkelijk doorgedrongen tot de kwartfinale van de US Open. De 31-jarige Spanjaard, die jaagt op zijn zestiende grandslamtitel, versloeg eenvoudig de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov in drie sets: 6-2, 6-4, 6-1.

Nadal benutte op de service van zijn tegenstander in de zevende game van de derde set het vijfde matchpoint.

Solide

,,Ik heb een solide partij gespeeld'', concludeerde Nadal tevreden. ,,Het resultaat ziet er eveneens goed uit.''

Dolgopolov (28) kwam in New York nooit verder dan de vierde ronde. De nummer 64 van de wereldranglijst incasseerde tegen Nadal zijn zevende nederlaag in de negende onderlinge wedstrijd.

Tegenstander

Nadal, die op Flushing Meadows twee keer de titel won (2010 en 2013), speelt in de kwartfinale tegen Andrei Roeblev. De negentienjarige Rus was in drie sets te sterk voor de als negende geplaatste Belg David Goffin: 7-5 7-6 (5) 6-3. Hij is de jongste kwartfinalist bij de US Open sinds de Amerikaan Andy Roddick in 2001.

Roeblev doet pas voor de tweede keer mee aan de US Open. Vorig jaar strandde de nummer 53 van de wereldranglijst in de eerste ronde. Hij speelde nog nooit tegen Nadal.

Rivaal

De 31-jarige Spanjaard haalde in New York voor de eerste keer in vier jaar de laatste acht. Hij kan in de halve finales zijn grote rivaal Roger Federer in de bovenste helft van het speelschema treffen. De als derde geplaatste Zwitser speelt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber. In de onderste helft van het speelschema zitten geen uitgesproken favorieten meer.