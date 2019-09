Solist Theuns is sprintend peloton nipt de baas in Primus Classic

Met een deelnemersveld om van te watertanden werd in Brakel het startsein gegeven voor de Primus Classic, een UCI 1.HC koers. Met Mathieu van der Poel, Peter Sagan en Greg Van Avermaet stonden er zelfs drie van de vier topfavorieten voor de WK wegwedstrijd in Yorkshire aan het vertrek. Alleen Julian Alaphilippe ontbrak, maar Deceuninck-Quick-Step ving zijn afwezigheid op door onder andere Fabio Jakobsen op te stellen.



In het laatste wedstrijduur liet Van der Poel zich voor de eerste keer zien. Op de Moskensstraat versnelde de 24-jarige renner van Corendon-Circus en kreeg hij niemand minder dan Sagan en Van Avermaet mee. Deceuninck-Quick-Step liet de sterke kopgroep niet rijden, waardoor het peloton grotendeels weer samen kwam. Alleen Nathan van Hooydonck en Michael Schär van CCC schudden nog een koppeltijdrit uit de benen en reden enkele honderden meters voor de groep uit.



In de laatste tien kilometer werden zij gegrepen en probeerde Jasper Stuyven met een late uitval nog om een massasprint te ontlopen. Hij haalde het niet, maar kon nog wel een kopbeurt doen voor zijn ploeg- en landgenoot Theuns, die de oversteek naar Stuyven had gemaakt. Theuns ging in de slotkilometers alleen verder en wist het sprintende peloton nipt voor te blijven. Sagan trok nog van ver de sprint aan voor Ackermann, maar de Duitser kwam een banddikte tekort om de zegevierde Theuns nog te passeren.Jasper de Buyst maakte het podium naast Theuns en Ackermann compleet. Groenewegen eindigde op de vierde plaats, Mike Teunissen werd negende.



Theuns volgt op de erelijst Taco van der Hoorn op. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen.