Spaans drama: Valverde (41) valt aan, breekt sleutelbeen en stapt uit Vuelta

Aanvankelijk meldde zijn ploeg dat uit onderzoek in een ziekenhuis in Alicante was gebleken dat Valverde niets had gebroken. ,,Jammer genoeg blijkt uit een tweede reeks tests dat Alejandro zijn sleutelbeen heeft gebroken”, liet Movistar weten.

Valverde was net in de aanval gegaan vanuit het peloton toen hij in een bocht onderuit schoof en een ravijn ingleed. De 41-jarige oud-winnaar van de Vuelta stond lang bij de wagen van de koersdokter waar artsen hem onderzochten. Valverde probeerde het nog even, maar kneep al snel toch in de remmen. Geëmotioneerd stapte hij van de fiets. De Spanjaard stond vierde in het algemeen klassement op 41 seconden van rodetruidrager Primoz Roglic.

Het was de vijftiende deelname van Valverde in de Vuelta. Alleen bij zijn debuut in 2002 moest hij eveneens opgeven. Valverde won de Ronde van Spanje in 2009 en werd drie keer tweede en drie keer derde. Hij won twaalf etappes in de Spaanse rittenkoers.

Eerder was Hugh Carthy al afgestapt. De Brit van EF Education-Nippo was vorig jaar de nummer 3 van het eindklassement. Carthy gaf in de zesde etappe op de korte steile slotklim bijna drie minuten toe op ritwinnaar en ploeggenoot Magnus Cort Nielsen. De Brit stond in het algemeen klassement 33e op ruim 4 minuten van Roglic.

Nog meer opgevers

Ook de Spanjaard Óscar Rodríguez staakte de strijd. De renner van Astana heeft te veel last van een knieblessure na een eerdere val. De Fransman Emmanuel Morin van Cofidis stapte ook af.

