Spaans supertalent Alcaraz na stunts tegen Nadal en Djokovic in finale tegen Zverev

Alcaraz maakte het in de beslissende tiebreak op eigen service af op zijn derde matchpoint. In de finale speelt de nummer negen van de wereld morgen tegen de Duitser Alexander Zverev. De als tweede geplaatste Zverev, titeverdediger in Madrid en al twee keer winnaar van het masterstoernooi, versloeg in de nacht van zaterdag op zondag in de andere halve finale de Griek Stefanos Tsitsipas in drie sets: 6-4 3-6 6-2.