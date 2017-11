Spaans wedkantoor telt spookdoelpunt Messi en keert winst uit

In Mestella werd het 1-1, maar de Spaanse afdeling van Betfair rekent een 1-2 uitslag ook goed en keert iedereen die winst voor Barcelona had voorspeld 'gewoon' uit.



'Het schot ging over de lijn en daarom keuren we weddenschappen op winst voor Barcelona en Messi als doelpuntenmaker goed', zo schrijft het bedrijf. Ook de gokkers op een gelijkspel en de mensen die een gokje waagden op Messi als eerste doelpuntenmaker krijgen hun geld.