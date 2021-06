Spaanse golfer Jon Rahm wint US Open na tien dagen verplichte quarantaine

VIDEO In Terwolde lijkt corona een fantoom uit het verleden: piepjong Go Ahead Eagles gaat knallend het nieuwe eredivisie­jaar in

20 juni Een Uruguayaan, een jonge Bosniër en een Belg zijn erbij als Go Ahead Eagles deze zondagochtend een eerste slinger geeft aan het nieuwe seizoen. De kop is eraf voor de gepromoveerde club, die voor de vierde keer in tien jaar als eredivisionist Terwolde betreedt. Maar de stevige ruggengraat voor een succesvol voetbaljaar op het hoogste niveau is er nog niet. Met een piepjonge selectie is het bal geopend, maar ook Go Ahead Eagles weet dat op een oude fiets het meest te leren valt.