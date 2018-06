Spaanse keepster van Ajax naar PSV, Guti op weg naar Schotland

De Spaanse keepster Eli Sarasola maakt een opvallende transfer. De 27-jarige Sarasola verruilt landskampioen en bekerwinnaar Ajax voor PSV, de club die zaterdag in de bekerfinale moest buigen voor de Amsterdamse voetbalsters. Sarasola moest afgelopen seizoen haar basisplaats afstaan aan Lize Kop en verhuist daarom nu naar Eindhoven, waar ze de gestopte Angela Christ moet doen vergeten. ,,Het is een bijzondere overstap, maar de beste in mijn carrière op dit moment'', zei de Spaanse doelvrouw, die sinds 2015 in Nederland speelt. Sarasola kwam in de Spaanse competitie uit voor Real Sociedad en FC Barcelona, waarmee ze in 2012 de landstitel veroverde.



Sarasola werd vorig jaar voor liefst zeven wedstrijden geschorst, omdat ze in de bekerfinale tegen PSV tegenstandster Lucie Akkerman in de maag had gestompt. De keepster wordt nu ploeggenote van Akkerman in Eindhoven.