Spaanse media tellen dagen Koeman: ‘Hij staat op het randje van de afgrond’

,,Nieuw drama voor Barça in Da Luz", kopt het Catalaanse Mundo Deportivo. ,,Een monumentale klap voor Barcelona, bespeeld door Benfica in het stadion van de Catalaanse debacles. Ruim 400 dagen na de 2-8 tegen Bayern München wordt in Da Luz met 0-3 verloren van de Portugezen, dezelfde uitslag als eerder tegen Bayern zelf. Nul punten, nul goals. Ronald Koeman balanceert op een koord. De tactische strijd was duidelijk: Jorge Jesus was dapper, Koeman te voorzichtig. De volgende twee Europese wedstrijden tegen Dinamo Kiev (eerst thuis, dan uit) worden twee finales. ”

President Joan Laporta zocht na afloop de spelersgroep op in de kleedkamer om hen een hart onder de riem te steken. Hij sprak zijn steun uit voor de spelers, maar noemde daarbij niet de naam van Koeman. De trainer zelf stond op dat moment de pers te woord. Na terugkomst in Barcelona is er nog tot diep in de nacht vergaderd en die gesprekken zullen vandaag weer verder gaan binnen de club. Het is ook mogelijk dat de bazen de uitwedstrijd bij Atlético Madrid van aanstaande zaterdag nog laten meewegen. AS schrijft daarover: ,,Het zit er dik in dat hij voor het laatst op de bank heeft gezeten, zeker omdat hij voor die wedstrijd bij Atlético nog altijd is geschorst.”

Maar niet alleen Koeman moet het ontgelden in de Spanje. Ook Luuk de Jong is onderwerp van spot, vanwege de gigantische kans die hij gisteravond voor open doel miste in Lissabon. ,,Bij Barça is er altijd een speler die de woede van de fans over zich heen krijgt. Op dit moment is dat Luuk de Jong, die dat gedeeltelijk ook heeft verdiend. De kans op de 1-1 die hij gisteren miste, was belachelijk", zo schreeft Sport, dat van mening was dat de prestaties van de spits een nog groter probleem verhullen. ,,Het fiasco dat Eric Garcia heet, is het grootste van dit moment, met alweer zijn derde rode kaart. Het grote verschil is dat Luuk alleen geliefd was bij Koeman en Eric bij iedereen.”

Waar Frenkie de Jong als een van de weinigen aan een voldoende wist te komen in Lissabon, stond Luuk diep in ‘het rood’. Diario Sport deelde een 2 uit aan de spits, maar La Vanguardia vond zelfs dat nog te veel en gaf hem een 0.

Ook vanuit Madrid is de kritiek niet mals. ,,Het krediet van Koeman is op", kopt Marca namelijk. ,,Koeman staat op het randje van de afgrond. Zelfs niet deze zomer was zijn positie zo zwak als nu. De Nederlander heeft weinig argumenten meer over om zijn positie te verdedigen. Als hij nu nog mag terugkeren op de bank bij Barça, is dat omdat er nog geen opvolger klaarstaat.”

Ook deze krant acht het onwaarschijnlijk dat Koeman al voor het duel met Atlético naar de uitgang wordt verwezen. Maar: ,,Europa heeft nog maar eens pijnlijk duidelijk gemaakt dat Barcelona niet mee kan met de besten van dit moment. Tenminste, niet in de Champions League. In de Europa League misschien wel, maar daarvoor moeten ze nog derde zien te worden in de groep. Op dit moment is dat zelfs nog onzeker.”

Frenkie de Jong was in de Spaanse media van mening dat het ontslaan van de trainer niet de oplossing is. ,,Wij hebben de kansen niet benut en te veel ruimtes gelaten. Dit zijn dingen die niet hoeven te gebeuren. Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we door deze groep komen. Je ontsnapt alleen uit zulke situaties als team hard werkt", aldus de middenvelder. En de toekomst van Koeman? ,,Daar ga ik niet over, maar als je het aan mij vraagt is hij niet het probleem. We proberen alles en werken hard, maar vandaag kwam dat er niet uit.”

