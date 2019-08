Spaanse wielrenners niet naar EK in Alkmaar

Poll Verstappen: Dit jaar is Mercedes te sterk, maar volgend jaar moet wereldti­tel kunnen

8:01 Max Verstappen denkt niet dat hij dit seizoen nog wereldkampioen in de Formule 1 kan worden, ondanks dat hij twee van de laatste drie races won en flink is ingelopen op klassementsleider Lewis Hamilton. ,,Dit jaar is Mercedes nog te dominant”, zegt de 21-jarige Limburger in een interview met het magazine Auto Bild Motorsport.