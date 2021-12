Spanje rouwt om tennispionier en viervoudig grandslamwinnaar: ‘Bedankt voor alles’

In 1961 en 1964 zegevierde Santana op Roland Garros, in 1965 schreef hij de US Open op zijn naam en een jaar later pakte hij als eerste Spanjaard ooit op Wimbledon de titel. Dat deed hij overigens in het shirt van zijn geliefde club Real Madrid. Santana wordt ook wel beschouwd als de pionier van het Spaanse tennis.



Na zijn loopbaan, in 1984, werd Santana opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Hij bekleedde tot voor kort de functie van toernooidirecteur op het masterstoernooi van Madrid en was in het verleden ook captain van het Spaanse Daviscup-team.



In de tenniswereld is bedroefd gereageerd op het overlijden van Santana. ,,Heel erg bedankt voor wat je voor ons land hebt gedaan”, zegt tennisgrootheid Rafael Nadal over zijn landgenoot. ,,Je was altijd een baken, een vriend en een persoon die dicht bij iedereen stond.”