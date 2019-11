Spanje via titelhouder verder in Davis Cup

Van der Poel en Van Vleuten gekroond tot beste van 2019

21:06 Mathieu van der Poel (24) is vanavond voor het eerst in zijn carrière uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Het afgelopen seizoen was hij de beste in de Amstel Gold Race, Dwars door Vlaanderen en Brabantse Pijl. Hij werd ook wereldkampioen veldrijden, won drie wereldbekerwedstrijden op de mountainbike en werd Europees kampioen in die discipline. De afgelopen vijf jaar ging de Gerrit Schulte Trofee naar Tom Dumoulin.