Spanning in groep Barcelona, Liverpool en Leipzig op randje van plaatsing

Groep E

Stand 1. Liverpool 4 - 9 (10-7) 2. Napoli 4 - 8 (6-3) 3. Salzburg 4 - 4 (12-10) 4. Genk 4 - 1 (4-12) Programma Liverpool - Napoli (21.00 uur) Genk - Salzburg (21.00 uur) In de Premier League is Liverpool ongenaakbaar en ook in de Champions League staat de ploeg van Jürgen Klopp er uitstekend voor. Winnen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met hun ploeg vanavond van Napoli, dan is plaatsing voor de volgende ronde een feit. Ook de Italianen zijn bij een overwinning zeker van overwintering in het miljoenenbal. Overigens zijn beide ploegen er sowieso als Salzburg in Genk verliest. Maar zo'n nederlaag ligt niet direct voor de hand. Het duel in Oostenrijk eindigde, mede door een hattrick van Champions League-fenomeen Erling Braut Håland, in 6-2 voor Salzburg. Om nog mee te kunnen doen om een Europa League-plek moet Genk winnen, maar het zal een stuk beter worden dan vorige ontmoeting.

Groep F

Stand

1. Barcelona 4 - 8 (4-2)

2. Dortmund 4 - 7 (5-4)

3. Inter 4 - 4 (6-6)

4. Slavia Praag 4 - 2 (2-5)



Programma

Barcelona - Dortmund (21.00 uur)

Slavia Praag - Inter (21.00 uur)



Een cruciaal duel in Camp Nou vanavond, waar Frenkie de Jong het met Barcelona opneemt tegen Borussia Dortmund. Ondanks dat Barcelona zowel de Primera División als zijn Champions League-groep aanvoert, draait het niet soepel bij de Catalanen. Het spel is stroperig, stroef en er is veel kritiek op trainer Ernesto Valverde.



Wat dat betreft is een vergelijk met tegenstander Dortmund snel gemaakt. Ook trainer Lucien Favre moet het, na twee duels zonder zege ontgelden. De winnaar van de krachtmeting op Spaans grondgebied kan in ieder geval iets van rust terugbrengen, want plaatsing is dan sowieso een feit.



Ook een gelijkspel kan voor beide ploegen voldoende zijn, maar daarvoor is men afhankelijk van het resultaat van Inter. Voor Stefan de Vrij en co is de missie duidelijk: winnen bij Slavia Praag. De Italianen hebben plaatsing voor de volgende ronde nog volledig in eigen hand en dat ze met twee zeges sowieso naar de knockoutfase mogen.