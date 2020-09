Spanning in Stentor Tour Wielerspel, Noah van Spijker uit ’s-Heerenbroek is leiding kwijt, vader Henri wint rit

Van Spijker haalde in de door Tadej Pogacar de meeste punten binnen, 373 stuks. ,,Het is de eerste keer dat ik mee doe. Want ik heb twee fanatieke jongens en daardoor moest ik ook een team samenstellen. Mede door de adviezen van die twee win ik nu een etappe en hebben zij straks niks gewonnen. Dat is wel grappig. Want in het begin werd ik keihard uitgelachen. Eerst stond ik 2000ste ofzo, daarna 400ste en na vandaag zal ik nog wel wat stijgen. Mijn team is blijkbaar van de lange adem.’’