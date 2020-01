Sparta haalt Fortes naar Het Kasteel, Kulusevski voor 35 miljoen naar Juve

Clijsters blikt vooruit op rentree: ‘Misschien win ik wel helemaal niks meer’

9:36 Kim Clijsters verwacht over enkele weken haar rentree te maken in het proftennis. Hoe die uitpakt is voor de 36-jarige Belgische onduidelijk. ,,Misschien win ik wel geen enkele wedstrijd”, zegt ze in een interview met de Britse krant The Telegraph.